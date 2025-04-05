Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonda 57 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mart ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timler, kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 22 faili meçhul olay aydınlatılırken olaylara karıştığı tespit edilen 57 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 57 şüpheliden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 43 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.