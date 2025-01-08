Gaziantep’te engelli taklidi yapan dilenciye, zabıta ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Kent merkezinde denetim yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri insanları kandırmak için engelli taklidi yapan bir dilenciyi suçüstü yakaladı. Ekipler, sargı beziyle sardığı elini kesilmiş gibi gösteren şahsın sargılarını açtı. Açılan sargıların ardından şahsın herhangi bir engelinin olmadığını gören ekipler şok yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sapasağlam ellerini sargı beziyle sararak vatandaşların duygularını istismar eden ve üzerinden bir miktar para ele geçirilen dilenci hakkında işlem yapıldı.