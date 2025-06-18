Gaziantep’te karaf çukurunun içine düşen görme engelli dana itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Çatalsu Mahallesi’nde, görme engelli bir dana su bulunmayan karaf çukuruna düştü. Dana sahibi Muhammed Şahbudak, durumu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle çukura düşen dana kurtarıldı.

Kurtarılan dana sahibine teslim edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.