DÜZCE(İHA) – Düzce’de ata tohumu üretimi ve yetiştiriciliği tarım akademisi arazilerinde dikime başladı. İlk ekime katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Dünyanın en verimli topraklarına sahip ülkemizin tarımdaki yıldızı Düzce olacak" dedi.

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinden, kent genelinde kullanılan süs bitkilerine kadar çok sayıda bitki yetiştiriciliğinde bölgede örnek teşkil ederken önemli bir projeyi daha fiilen başlattı. Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün ‘Düzce İçin 100 Proje’ çalışmasının bir konusu olan ata tohumu yetiştiriciliğinde ilk ekim yapıldı.

İlk olarak hızlı tüketilen sebzelerde yerel türlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak üzere domates, salatalık, patlıcan ve kabak gibi mevsime uygun tohumların ekildiği alanda yetişen ürünler ilerleyen süreçte çiftçiler ile de paylaşılacak. Tarım akademisi sınırları içinde başlatılan katma değerli ürün ve bitki yetiştiriciliğine büyük katkı sağlayacak girişim sayesinde yerel ve doğal ürün yetiştiriciliği artırılacak.

Düzce yıldız olacak

Başkan Faruk Özlü de ata tohumu ekim sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Dünyanın en verimli topraklarına sahip ülkemizin tarımdaki yıldızı Düzce olacak. Kararlı stratejimizi uygulamayla birleştirdiğimiz Ata Tohumu Yetiştiriciliğini, Düzce Belediyesi Tarım Akademisi çatısı altında başlattık. Nesilden nesile aktarmayı umut ettiğimiz bu girişimin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.