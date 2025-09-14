Gaziantep’te polis ekiplerinin bir adrese yaptığı operasyonda 3 kilo 20 gram kokain ile 1 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda 3 kilo 20 gram kokain ile 1 kilo 950 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA