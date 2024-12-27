Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında kent genelinde denetimler yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması" denetimleri yapıldı. Denetimlerde; 6 bin 594 şahıs, 4 bin 795 araç sorgulandı. 117 sokak, 91 işyeri, 48 metruk bina, 46 park denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 130 araca 203 bin 610 TL idari para cezası uygulandı. 15 araç trafikten men edilirken, 24 aranan şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.