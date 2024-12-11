Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesi, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm projesiyle turizme kazandırıldı. Farklı kültürleri yüzyıllardır bir arada barındıran mahalle, zengin tarihi ve mimari dokusuyla dikkat çekiyor.

Bey Mahallesi’nde St. Mary Kilisesi (Kurtuluş Camii), Aziz Bedros Kilisesi (Ömer Ersoy Kültür Merkezi), Kendirli Kilisesi, Bey Camii, Kozanlı Camii ve Eyüboğlu Camii gibi önemli dini yapılar bulunuyor. Mahalle, Gaziantep’in geleneksel taş işçiliği ve sivil mimarisinin eşsiz örneklerini barındırırken, Osmanlı dönemine özgü dar sokakları ve çıkmazlarıyla özgün bir şehir dokusunu koruyor.

Özgün yapı korunarak 200’e yakın evin cepheleri yenilendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile mahalledeki 200’e yakın evin cepheleri yenilendi. Betonarme yapıların kaldırıldığı projede, özgün taş dokusu restore edilerek cephelerdeki taşlar ve ahşap doğramalar yenilendi. Ayrıca çatılar onarıldı, altyapı sistemleri (su ve kanalizasyon) yenilendi, sokaklar kesme bazalt taşlarla döşendi ve modern aydınlatma sistemleriyle mahalle estetik bir görünüme kavuştu.

Mahalle kültür merkezi haline getirildi

Mahalledeki Hanifioğlu ve Noter Sokakları, “Sanat Sokağı” olarak düzenlendi. Yöresel kültüre ait izler taşıyan heykeller ve üç boyutlu tasarımlar sokakları süslerken, sağır duvarlar dekoratif desenlerle hareketlendirildi. Ayrıca mahallede sanat kurslarının düzenleneceği, yerel sanatçıların eserlerini sergileyebileceği alanlar oluşturuldu. Geleneksel el sanatları, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları gibi etkinliklerle mahalle, bir kültür merkezi haline getirildi.

Beş tarihi konak restore edildi

Proje kapsamında, Osmanlı dönemine ait 5 tescilli taş konağın restorasyonu tamamlandı. Özgün detaylar korunarak yapılan restorasyonlarla, bu konaklar hem Gaziantep’in geleneksel yaşam kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayacak hem de turizme hizmet edecek. Konaklar, günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenerek, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Gastronomi ve yöresel lezzetler tanıtılacak

Dünyada şehir adıyla anılan tek mutfak olma özelliğine sahip Gaziantep mutfağı, Bey Mahallesi’nde de önemli bir yer tutuyor. Proje kapsamında mahallede, yöresel lezzetlerin sunulacağı yemek mekânları ve kütüphane kafeler kuruldu. Turistlerin yanı sıra bölge sakinlerinin de keyifle vakit geçirebileceği alanlar, Gaziantep mutfağını tanıtmayı hedefliyor.

İstihdam oluşturacak ve bölge ekonomisinin kalkınmasını sağlayacak

Proje, Gaziantep’in tarihi kimliğine değer katmanın yanı sıra şehrin turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Yeni turist akışını destekleyecek bu dönüşüm, aynı zamanda istihdam oluşturacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliğinde yürütülen bu kapsamlı proje, tarihi yapıları çağdaş yaşama entegre ederek kültürel mirasın korunmasını sağlıyor. Bey Mahallesi, kültür ve turizm altyapısıyla şehre değer katmaya devam ediyor.