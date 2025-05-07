Gaziantep’in köklü lezzetlerinden biri olan ve mazisi 400 yılı bulan menengiç kahvesi, hem sağlığa faydaları hem de eşsiz aromasıyla kente gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Gaziantep’te 387 yıldır Tahmis Kahvesi’nde satılan menengiç kahvesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Antep fıstığının aşılanmamış haliyle doğada kendiliğinden yetişen menengiç, kavrulup dövülerek kahve haline getiriliyor ve genellikle sütle hazırlanarak misafirlere ikram ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tescillenen menengiç kahvesi, Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaretle koruma altına alınarak uluslararası arenada da adını duyurmaya başladı. Bu özel lezzet, dünya çapında tanınan bir içecek olma yolunda ilerliyor. Menengiç kahvesi 80 TL’den satılıyor ve yanında çerez ikram ediliyor.

"Dünya çapında bir tat olma yolunda hızla ilerlemektedir"

Tarihi Tahmis Kahvesi’nde işletme sahibi olan Mehmet Hilmi Bağcı, "Menengiç, bazı bölgelerde ’çitlenmik’ yada ’çedene’ olarak bilinse de bizim yöremizde bu adıyla anılır. Fıstığın aşılanmamış haliyle doğada kendiliğinden yetişir. Menengiç, kavrulup dövüldükten sonra kahve haline getirilir ve özellikle misafirlere sütle hazırlanarak ikram edilir. Bu gelenek eski zamanlardan beri sürmektedir. Farklı ülkelerin kendine özgü kahveleri olduğu gibi, Gaziantep’in de yöresel bir lezzeti olan menengiç kahvesi bulunmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tescillenen bu içecek, aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaretle korunmaktadır. Dünya çapında bir tat olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.

"Boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyonlara karşı faydalı olması nedeniyle adeta doğal bir ilaç"

Menengiç kahvesinin faydalarını anlatan Bağcı, "Özellikle soğuk kış günlerinde ideal bir içecek olan menengiç kahvesi, geçmişte annelerimizin sobalarda kaynatarak her sabah çocuklarına içirdiği doğal bir şifa kaynağıdır. Kafein içermediği için istenildiği kadar tüketilebilir; hamile kadınlar ve çocuklar için de tamamen güvenlidir. Boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyonlara karşı faydalı olması nedeniyle adeta doğal bir ilaç, hatta Gaziantep’in doğal mesir macunu olarak tanımlanabilir. Güncel fiyatlarla bir fincan menengiç kahvesini 80 TL’ye satıyoruz ve yanında çerez ikram ediyoruz. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Tadı anlatıldığından daha güzel"

Menengiç kahvesini ilk defa içtiği söyleyen Zehra Şentürk, "Menengiç kahvesini çok duydum. Tadı anlatıldığından daha güzel. İçmeyen herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.