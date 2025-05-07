Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, 29 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin üst düzey iş dünyası ve kurum temsilcileriyle birlikte katılımıyla Roma’da gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla düzenlenen İtalya-Türkiye İş Forumu’nda, Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella konuşma gerçekleştirdi. Mazzarella, Mart 2025’te Prysmian’ın Türkiye’deki işletme sermayesi ve yatırımlar için 55 milyon euro tutarında kredi imkânı sağladığını belirtti.

Zirveye paralel olarak düzenlenen İtalya-Türkiye İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın geleceğini şekillendirecek önemli bir platform oldu. DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi ve İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) iş birliğiyle düzenlenen forum, savunma, altyapı, sürdürülebilir enerji, döngüsel ekonomi ve ileri üretim teknolojileri gibi stratejik alanlarda panellere ve sektörel oturumlara ev sahipliği yaptı. Forum etkinliklerinde, dünyanın en büyük enerji ve telekomünikasyon kablo üreticisi Prysmian’ın Türkiye’deki iştiraki Türk Prysmian Kablo’nun CEO’su Daniele Mazzarella konuşma gerçekleştirdi.

‘’İTALYA’NIN ÖNDE GELEN ENERJİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE MUDANYA’DA ÜRETİLEN KABLOLARIMIZ KULLANILIYOR’’

Türkiye ile İtalya arasındaki bağların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklık olduğunu vurgulayan Mazzarella, “İtalya’daki genel merkezimiz ile Türk Prysmian Kablo arasında sürekli bilgi, uygulama ve kaynak transferi gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik etkileşimi “geleceğin ortaklığı” olarak görüyoruz. 2023 yılında yaklaşık 15 milyon avro olan karşılıklı iş hacmimizi 2024 yılında 23 milyon avroya çıkardık. Bu büyümenin temelinde ise stratejik projelere yaptığımız katkılar yer alıyor. Örneğin, İtalya’nın enerji dönüşüm projeleri olan Adriatic Link ve Tyrrhenian Link’e, Türkiye’de üretilen orta gerilim kablolarıyla destek sağlıyoruz” dedi.