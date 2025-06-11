Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi, 13 Haziran 2025 Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla hizmete açılıyor. Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılayı, SGDD-ASAM ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, göç yönetimi alanında uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek çok paydaşlı bir yapıda oluşturuldu.

İnsan onuruna yakışır, güvenli ve gönüllü geri dönüşler için

Merkez, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli bireylerin, bu süreci insan haklarına saygılı, şeffaf, güvenli ve onurlu bir şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Aynı zamanda bu merkez aracılığı ile sosyal uyumun güçlendirilmesi, bölgesel barışın desteklenmesi ve sürdürülebilir geri dönüşlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulama için Gaziantep seçildi

Geri dönüş sürecini yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın bir parçası olarak ele alan merkez, Gaziantep’in stratejik konumuyla birlikte pilot şehir olarak seçilmesini anlamlı kılıyor. Suriye krizinin başlangıcından bu yana göçmenlere yönelik hizmetleriyle ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu merkezle birlikte göç yönetiminde yerel sorumluluğun en güçlü örneklerinden birini daha hayata geçiriyor.

Üç katmanlı yönetim modeliyle yürütülecek

Merkez, üç katmanlı bir yönetişim modeliyle çalışacak. Stratejik düzeyde Göç İdaresi Başkanlığı süreçleri yönetecek, operasyonel uygulamalar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek, sahadaki hizmetler ise Türk Kızılay, SGDD-ASAM ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde sağlanacak.

Geniş kapsamlı hizmetler tek çatı altında

Merkezde; bilgilendirme ve danışmanlıktan hukuki yönlendirmeye, psikososyal destekten dil eğitimlerine, hassas gruplara özel hizmetlerden lojistik ve teknik planlamaya, geri dönüş sonrası uyumdan sosyo-ekonomik güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta destek sunulacak. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle kaynak geliştirme ve eşgüdüm çalışmaları da merkezin faaliyet alanları içinde yer alacak.

Her aşamadaki başvuru sahipleri merkezden yararlanabilecek

Merkezden gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi almak isteyen, hazırlık aşamasında olan ya da dönüş sonrası destek talebinde bulunan tüm Suriyeli bireyler faydalanabilecek. Başvurular doğrudan merkeze yapılabileceği gibi, telefon, WhatsApp hattı veya çevrimiçi başvuru kanalları üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Uluslararası ölçekte örnek model

Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi, yalnızca bireylere yönelik hizmet sunmakla kalmayıp; Türkiye’nin sosyal uyum politikalarına katkı sağlamayı, Suriye’deki yeniden inşa sürecine destek olmayı ve bölgesel barış çabalarına katkı sunmayı da hedefliyor. Bu yönüyle merkez, göç yönetiminde yerel uygulamalardan uluslararası düzeye taşınabilecek örnek bir model olarak dikkat çekiyor.