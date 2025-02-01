Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Cansuyum Projesi’nin 2’nci Kısım Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Rehabilitasyonu Projesi kapsamında tamamlanan bölümlerin açılışı Oğuzeli’nde yapıldı.

Tarımda yenilikçi, rekabetçi uygulamaların yaygınlaştırılması programı kapsamında değerlendirilerek hayata geçirilen Gaziantep Cansuyum Projesi ile sulama kanallarının tamiri, kapalı sisteme geçişi yapılarak tarımsal araziler su ile buluşturuluyor. Projenin ikinci etabı kapsamında Nizip ile Oğuzeli ilçelerinde ihtiyaç duyulan sulama kanallarının ve sulama alt yapı rehabilitasyonun yapım çalışmaları kapsamında tamamlanan bölümler Kayacık Köyü’nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Ekonomik Kalkınma Koordinatörü Celal Kaya, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu ve kanaldan faydalanacak çiftçiler katıldı.

Projenin ikinci etabı kapsamında Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık, Gündoğan, Yeniköy, Yukarıgüneyse, Kayacık, Akçamezra, Çaybeyi, Aşağıgüneyse kırsal mahallelerinde kanal, köprü ve kapak yapım işi çalışmaları devam ederken planlanan 23 bin 956 metrelik sulama hattının 8 bin 450 metresi tamamlandı.

"Küresel ısınma hat safhada ve sulama bu konuda çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada bereketli bir coğrafyada olduklarını belirterek ve sulamanın önemine vurgu yaparak, "Barak bölgesi bir tarih, bereket. Buranın sulanması en büyük ihtiyaçtı. Biz de hemen projelendirdik. Önce GAP ile çalıştık. Türkiye yüzyılı belediyeciliğini yapıyoruz. İnanmadığımız hiçbir şeyi söylemeyiz. Gıda güvenliği çok mühim. Küresel ısınma hat safhada ve sulama bu konuda çok önemli. Cumhurbaşkanının imzaladığı Gaizantep için yatırım programına alınan 65 projede en çok bana ilham veren en çok bana heyecan veren Barak’ın sulanması projesi olmuştur" şeklinde konuştu.

"Gıda güvenliği çok stratejik bir konu"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise bölgenin sulanması adına çalışmaların devam ettiğini aktararak, "İnsanı çalışkan, gayretli, vefakar bir toprağa sahibiz. Bugün çok güzel bir hizmete ve açılışa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Su medeniyettir ve suyun olduğu yerde insanlığı, toprağı aziz kılar. Bugün toprağın su ile buluştuğu, cansuyuna kavuştuğu bir ana şahitlik ediyoruz. Emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyoruz. GAP kapsamında olan sulanmamış hiçbir toprağın kalmayacağı bir önümüzdeki iki üç yıl içerisinde tüm toprakları suya kavuşturacağız. Bu Cumhurbaşkanımızın talimatı ve GAP olarak tüm topraklar suya kavuşacak. Bu çok stratejik bir konu. Gıda güvenliği çok stratejik bir konu. Bu hususla alakalı çok önemli çalışmaları Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz sürdürmektedir. Tarla ile suyun kavuşması için Barak’ta çok önemli aşamalar kaydedildi ama 4 milyar 800 milyar liralık bakanlığın DSİ’ye ödenek ayrıldı" diye konuştu.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından Başkan Fatma Şahin ve katılımcılar tamamlanan kanalların kapağını açarak araziyi su ile buluşturdu.