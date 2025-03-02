Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dört noktada kurduğu iftar çadırları, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte geleneksel hale gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iftar çadırları, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Harikalar Diyarı önünde kuruldu. İftar saatine dakikalar kala çadırlarda uzun kuyruklar oluştu. Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan çadırlarda her gün farklı bir menü sunulacak. Ana yemek, içecek, tatlı ve meyve ikram edilecek, vatandaşlar birlikte oruçlarını açacak.

"İftar çadırlarımızı bu yıl dört noktada ve geniş bir yelpazede kurduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy, vatandaşların yıldan yıla artan ilgisini vurgulayarak, "İftar çadırlarımızı bu yıl dört noktada ve geniş bir yelpazede kurduk. Şu an ilk gün güzel bir katılım var. Havaların güzel olduğu zamanlarda katılımın 15 bini bulacağını hatta belki bazen geçeceğini öngörüyoruz. O eski Ramazanlar dediğimiz güzel hatıralarımızın olduğu belediyelerimizin desteğiyle bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu iftar çadırlarımız devam ederken diğer taraftan bizim Festival Park’ta çok geniş katılımlı, sahura kadar insanların yoğun bir şekilde bulunduğu, güzel dini sohbetlerin, tasavvuf musikisinin olduğu, çocukların eğlenebileceği, gençlerin ders çıkarabileceği, büyüklerimizin bu atmosferi yaşayabileceği alanlar oluşturduk. Haliyle biz şu an geleneklerimizi yaşatmak, birlik ve kardeşlik ruhumuzu tekrar diriltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Bu iftar çadırları bir paylaşma kültürü veriyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Ünal ise Ramazan’ın manevi atmosferine değinerek, "Ramazan’ın en büyük anlamı olarak herkes ‘Paylaşmak’ der. Ben aslında insanların kendi içine dönmeleri, içine döndükten sonra hayatlarını, böyle bir 11 ayın muhasebesini yapması diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir yaşamımız var. Herkes her yerde çok yoğun çalışıyor. 11 ay sonra bir durma, dinlenme, bir tevekkül etme vakti geliyor. Bu da açlıkla beraber durumu olmayan insanlara, yoksul insanlara empati yapma duygusu oluşturuyor. İnsanlara yardım etme, paylaşma ruhuna erişiyorsun. Bundan dolayı biz Ramazan ayının manevi iklimini böyle yaşıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da yapılan bu iftar çadırları aslında sadece ihtiyaç sahibi olan ailelere bir yemek ikramı değil, bir paylaşma kültürü veriyor. Mesela içeride durumu çok iyi olup da sadece merak ettikleri için gelenler var. Mahalleden birkaç kişi birleşip gelmiş, güzel bir paylaşım yapıyorlar. Bu iftar çadırlarına tüm Gaziantep halkını davet ediyoruz. Müsait olan herkes gelsin, bu ortamı görsün, paylaşımlarda bulunsun" diye konuştu.