Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları, "Gaziantep Millî Mücadele Kahramanları Portre Yarışması Kataloğu" e-kitap olarak yayımladı.

Antep Savunması’nın 100. yılı anısına düzenlenen yarışmanın seçkin eserlerini bir araya getiren "Gaziantep Millî Mücadele Kahramanları Portre Yarışması Kataloğu" tarafından e-kitap formatında yayımlandı. Katalog, Gazikültür Yayınları’nın www.gbbkultur.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Gaziantep’in işgale karşı verdiği onurlu mücadeleyi anlatan kahramanların portrelerinden oluşan bu yarışmaya dünyanın dört bir yanından çocuk, genç, amatör ve profesyonel sanatçılar katıldı. 569 sanatçının 854 eseriyle katkı sunduğu yarışmada, tarihî kimliklerin sanatsal yorumlarla yeniden hayat bulduğu eserler hem başarı ödülüne hem de sergilemeye layık görüldü.

GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kataloğun tanıtımı vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Gaziantep, Millî Mücadele döneminde sergilediği kararlılık, fedakarlık ve birlik ruhuyla tüm Anadolu’ya örnek olmuş bir şehir. Bu katalog, sadece resimlerin değil; aynı zamanda bu ruhun da bir bellek taşıyıcısıdır. Portre yarışmasına gösterilen yoğun ilgi, tarihimize ve kahramanlarımıza olan vefanın ne kadar diri olduğunu gösteriyor. Bu eserle, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan sanatçılarımıza teşekkür ediyor; Gaziantep Savunması’nın simgeleşmiş şahsiyetlerini, genç kuşaklarla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz."