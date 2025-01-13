Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Ocak Ayı Toplantısı’nın 1’inci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kırsal kalkınma ve tarımsal destekleri gibi önemli gündem maddeleri ele alındı.

Birleşmiş Milletler organı olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) hibesiyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi iş birliğinde yürütülecek “Yumurta Üreterek Kırsal Entegrasyon ve Kalkınma İnşası (BRIDGE)” projesi kapsamında Oğuzeli ilçesinde yaşayan 30 aileye kırsal kalkınma desteği sağlanacak. Proje ile her aileye 100 yarka tavuk, kümes malzemeleri desteği verilecek. Ayrıca ailelere “Yumurta Tavuklarının Bakımı ve Beslenmesi” konularında özel eğitimler düzenlenecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nce Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde üretilen Antep fıstığı, nar, üzüm ve incir fidanları, piyasa değerlerinin araştırılması sonrası yüzde 50 hibe, yüzde 50 çiftçi katkı payıyla çiftçilere dağıtılacak.

Meclis’te ulaşım projeleri de değerlendirildi

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, belediyenin 2025 yılı ulaşım projelerine dair bir sunum gerçekleştirdi. Meclis üyelerine yeni yıl planları hakkında detaylı bilgi verilirken, projelerin şehre getireceği katkılar ele alındı.

Toplantıda toplam 62 madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu.