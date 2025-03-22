Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Antep Projesi kapsamında 330 bin metrekare alana 17 bin fidan dikti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller hedefiyle 50’nci etabı Özmen ailesinin 2023 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden oğulları Emre Özmen anısına Çamtepe Mahallesi’nde 9 bin metrekare alan üzerinde 500 fidan toprakla buluştu.

"Bu şehrin sahipleri var"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında Özmen ailesinin şehre katkılarından ve hayırseverlik projeleri ile ön planda olduklarını belirterek, "Mübarek Ramazan ayındayız. 11 ayın sultanında çok güzel bir iş yapıyoruz. Çok özel bir iş yapıyoruz. Bilgi fidanımız olan Emre’nin adını yaşatmak için, unutmadığımızı söylemek, onunla birlikte ağaçlar büyüdüğü zaman ona olan sevgimizi muhabbetimizi anlatmak için bugün bu etkinlikteyiz. Özmen ailesine çok teşekkür ederim. Bu şehrin sahipleri var. Gerçek evlatları var. Ailemize teşekkür ederiz" dedi.

"Bu artık bir lüks değil bir sorumluluk"

Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Şehir projesi kapsamında yıllardır çalıştığını belirten Şahin çok daha fazla ağaç dikilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ağaçlar bir nesil sonra büyük bir ormana dönüşecek. Bu şehir yeşili seviyor. Bu şehir yeşili sevdiği için aslında bir vizyon sahibi olduğunu gösteriyor. Maalesef şu anda küresel ısınma hat safhada. Düzbağ’dan su getirme projemizi hayata geçirmeseydik bugün şehirde su yoktu. Bu şehrin sulanabilir arazi alanını çoğaltmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu artık bir lüks değil bir sorumluluk. Önleyici tedbirde hem toprak erozyonunu önlemek hem bitki çeşitliliğini çoğaltmak için çok fazla ağaç dikmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vefat eden Emre Özmen’in babası Levent Özmen ise yaptığı konuşmada "Emre’nin ismiyle yaşayacak bu ormanlar doğaya ve insanlara nefes olacak. Yaşamı boyunca Emre bize doğayı, insanları sevmeyi öğretmişti" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından fidan dikimine geçildi. Toplu hatıra fotoğrafı sonrası program sonlandı.