Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında ulusal ve uluslararası alanda projeleriyle takdir toplayarak ödüllerine yenilerini ekledi.

İnsana dokunan, çevreci, çözüm odaklı ve modern projeleriyle yerel yönetimler alanında örnek belediyelerden birisi olarak gösterilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. OECD’nin şampiyon şehri ve EBRD Yeşil Şehir unvanlarını taşıyan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında yeni ödüllerin sahibi oldu.

Türkiye’nin ilk Fair Play annesi Fatma Şahin oldu

Sosyal sorumluluk projeleri ve toplum yaşamındaki etkisiyle örnek bir liderlik sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yılın “Fair Play Annesi” seçildi. Bu unvanı Türkiye’de alan ilk kişi oldu.

Uluslararası alanda yeni başarılar

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen, 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde yapılan incelemeler sonucu Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) ödülünün sahibi oldu. Öte yandan bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde ise Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında verilen Belediyecilik Ödülü Kategorisi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Her Kart Gaziantep Kart çalışması ile ödül aldı.

Teknogaraj başarılarıyla ses getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak gençlerin atölye ihtiyaçlarını karşılayan Teknogaraj, bu yıl ödüle doydu. Teknogaraj’ın desteklediği Alpagu İHA Takımı, Teknofest 2024 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Performans 1’incisi oldu. Ayrıca Gaziantep.exe takımı ise Teknofest 2024 Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Performans Ödülü’nün sahibi oldu. Teknogaraj bu yıl ise Dünya Gazetesi Toplumsal Fayda Ödülleri’nde Toplumsal Fayda Oluşturan Yerel Çalışma Ödülü’nü getirdi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından yapılan Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Süreklilik Ödülü, restorasyonunun Gaziantep Büyükşehir tarafından üstlenilen Şekerhan’ın oldu.

Özel ödül özel projenin oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından başta 6 Şubat Depremleri’nde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar olmak üzere toplumun geneline hizmet veren Buğday Tanesi Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, Dünya Gazetesi tarafından yapılan programla Jüri Özel Ödülünü aldı.

İncili gastronomi rehberinde dört inci

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mutfak Sanatları Merkezi ve Rayiha Baharat Müzesi, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan “İncili Gastronomi Rehberi”nde 4 İnci ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

En başarılı Anadolu tiyatrosu: Gaziantep şehir tiyatrosu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Şehir Tiyatrosu, bu yıl 12’incisi düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde yılın en başarılı Anadolu tiyatrosu seçilerek özel ödülün sahibi oldu.