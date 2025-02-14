Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM) büyük bir başarıya imza attı. Bilim iletişimi alanındaki yenilikçi projeleri ve toplumla güçlü bağlar kuran etkinlikleri sayesinde, merkez “Yılın En Etkin Bilim İletişimi” ödülüne layık görüldü.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Modeli yönetim anlayışıyla şekillenen bilim merkezi, eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımlarla bilimi şehir geneline yaymayı hedefliyor. Teknolojiye ilgi duyan çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler düzenleyen merkez, bilimin anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi için önemli projelere imza atıyor.

TEKNOLOJİ VE EĞİTİMLE GÜÇLENEN YENİLİKÇİ PROJELER

Bilim merkezi, TeknoGaraj, Bilim Şenlikleri, Bilim Filmleri Günleri, Bilim Tırı ve Yapay Zeka & Dijital Yaşam sergi alanı gibi projelerle bilimi günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Şehir içinde ve kırsal bölgelerde düzenlenen bilim etkinlikleriyle her yaştan bireyin bilimle tanışmasını sağlayan merkez, aynı zamanda öğrencileri bilimsel keşiflere yönlendiren çeşitli atölyeler ve eğitim programları sunuyor.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİYLE ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Bu önemli başarının arkasında Gaziantep Modeli iş birliği anlayışı yer alıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yerel kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde bilim merkezi, bilimi daha fazla kişiye ulaştırarak etki alanını genişletiyor.

BİLİMİ SEVDİRMEYE DEVAM EDECEK

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, bu prestijli ödülle birlikte bilim iletişimi faaliyetlerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan merkez, bilimi toplumun her kesimine ulaştırmaya, gençleri ve çocukları bilimle buluşturmaya devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve teknolojiye yönelik yatırımları ile desteklenen bilim merkezi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilim kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürecek. Bilim Şehri Gaziantep hedefiyle yatırımlarını ve çalışmalar devam ederken bir sonraki TÜBİTEM’in ev sahipliğini Gazi şehir yapacak.