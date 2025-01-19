Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bebek Kütüphanesi tarafından düzenlenen Bebek Emekleme Yarışması, renkli görüntülerle kıyasıya bir yarışmaya sahne oldu.

Bebeklerin gelişiminin öncelendiği, 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlanmış Gaziantep Bebek Kütüphanesi, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği Bebek Emekleme Yarışması düzenledi. Bebeklerin ve ebeveynlerin kıyasıya yarıştığı etkinlikte eğlence dolu anlar yaşandı.

2 ayrı kategoride yapılan yarışmalarda kazananlara ödülleri verildi. 6-9 ay bebekler arasında yapılan ilk kategoride birinci Ömer Asil Deniz olurken ikinci İlay Neva Kartal, üçüncü ise Bahar Sezgin bebekler oldu. 10-13 ay kategorisinde ise Damlanur Köse bebek ilk sırada yer aldı. İkinci Ege Çetin ve üçüncü İbrahim Efe Mısırlıgil bebek oldu.

Derece giren bebeklere başarı belgeleri ebeveynlerine verildi, birincilere özel hediyeler takdim edildi.