Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa’daki şehirlerle iş birliği yapacak önemli bir adım attı. Avrupa Birliği’nin Eşleştirme Öğrenme Programına dahil olan Gaziantep, Slovakya’nın Koice ve Bratislava şehirleri ile eşleşti. Programla birlikte Gaziantep’te iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi stratejiler geliştirilmesi ve kentsel deneyimleri paylaşması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AB Şehirleri Misyonunun bir parçası olarak Net Zero Cities tarafından kolaylaştırılan Eşleştirme Öğrenme Programına katıldı. Türkiye’den 3, Avrupa’dan toplam 24 şehrin katılma hakkı kazandığı öğrenme ve iş birliği programında, Gaziantep Koice ve Bratislava ile eşleştirildi. Program, 17 aylık bir süreç boyunca devam edecek.

Slovakya’nın başkenti Bratislava ve Koice ile birlikte iklim nötrlüğüne ulaşmak için bina emisyonları ve enerji kullanımını azaltma adlı etkinlikte yenilikçi stratejiler üzerinde birlikte çalışılacak, projede en iyi uygulamaları beraber uygulanacak.

Gaziantep, program kapsamında iki şehir ile ortak projeler geliştirerek, iklim nötrlüğüne ulaşma konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Şehirlerin karşılaştığı çevresel zorluklarla başa çıkma konusunda iş birliği yapmalarını ve etkili çözümler üretmelerini sağlayan programla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeşil şehir idealine bir imza daha ekleyerek, önemli bir adım daha atıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu girişiminin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olması ve uluslararası alanda şehrin rolünü güçlendirmesi beklenirken, iş birliği ile birlikte Gaziantep iklim değişikliğiyle mücadelede global düzeyde önemli bir rol üstlenecek. Yerelde ise elde edilen deneyimlerle sürdürülebilirlik stratejilerini daha da ileriye taşırken, Türkiye’de örnek ve pilot il olarak önemli bir misyona daha sahip olabilecek.