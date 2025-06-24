Diyarbakır’ın ve bölgenin en büyük sağlık kurumlarından biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, merkez laboratuvarını daha modern, geniş ve güvenli bir alana taşıyarak önemli bir dönüşüme imza attı.

Yılda yaklaşık 3 buçuk milyon hastaya hizmet veren hastane, bu değişiklikle laboratuvar hizmet kalitesini ciddi şekilde artırdı. 800 metrekare alanda hizmet sunan laboratuvar, yeni yerleşkede bin metrekarelik kullanım alanı ile hizmet vermeye başladı. Genişleyen alan sayesinde hem ferahlık hem de işlevsellik sağlanırken, birimler arası geçiş kolaylaştı ve iş akışları hızlandı.

Yeni laboratuvar yerleşkesinde en dikkat çeken yeniliklerden biri de her birime özel bağımsız odaların tahsis edilmesi oldu. Moleküler ve tüberküloz laboratuvarları ise özel olarak tasarlanmış geniş alanlara alındı. Bu kritik birimlerde, temiz ve kirli alanlar ayrılarak çapraz bulaşma riski en aza indirildi, biyogüvenlik standartları artırıldı, Ekipman yerleşimi ergonomik hale getirilerek çalışma verimliliği üst seviyeye çıkarıldı.

Ayrıca yeni laboratuvarda kurulan gelişmiş havalandırma sistemi, ortam havasının kalitesini yükseltti. Bu sistem, hem sağlık çalışanlarının güvenliği hem de laboratuvar testlerinin güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu modernizasyon, Diyarbakır ile sınırlı kalmayıp bölge illerinden gelen hastaların da daha etkin tanı ve teşhis hizmeti almasını sağlanacağı aktarıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu altyapı yatırımıyla sadece tedavide değil, laboratuvar hizmetlerinde de bölgenin öncü sağlık kurumu olma konumunu pekiştirmiş oldu.