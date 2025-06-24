Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı (TZOB) Şemsi Bayraktar, Yozgat’ta dolu yağışı sonrası zarar gören tarlaları inceledi. Bayraktar, "Yozgat’ta yaklaşık 60 civarında köy ve mahallemizde zarar görülüyor" dedi.

Yozgat’ta geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli dolu sonrası çiftçilerin tarlalarında bulunan ürünler zarar görmüştü. Hasat dönemine sayılı günler kala etkili olan dolu yağışı sonrası ürünlerde ciddi hasar oluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı (TZOB) Şemsi Bayraktar, Yozgat’a giderek zarar gören tarlaları yerinde inceledi. Dayılı Köyü’nde dolu afetinden etkilenen arpa tarlalarında inceleme yapan Başkan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Doğal afetlerin sayısı ve şiddeti arttı"

Son yıllarda doğal afetlerin sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Şemsi Bayraktar, "Maalesef iklim değişikliği beraberinde getirdiği doğal afetler nedeniyle tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Tarım sektörü, bu doğal afetlerden dolayı büyük zararlar ile karşı karşıya kalıyor. 2024 yılında birçok ilimizde büyük afetlerle karşı karşıya kaldık. Birçok ürünümüz yüzde 100 seviyesinde zarar gördü. 2025 yılda da doğal afetler anlamında hızlı başladık. Doğal afetlerin sayısı 2025 sayısında artmakla beraber asıl zarar veren afetlerin şiddeti artı. Bugün de Yozgat’ta gördüğümüz gibi bir dolu felaketi, emek veren çiftçilerimizin bütün ürünlerini bir günde yok edebiliyor. Bu; afetin şiddetini gösteriyor. Bugüne kadar 39 vilayeti gezdim. Gezdiğim bölgelerde don, dolu, aşırı yağışlar, hortum, kuraklık gibi afetler ürünlerimize çok zarar vermiş durumdaydı. Tüm bu gelişmeler karşısında üreticimiz haklı olarak Sivil Toplum Örgütlerini yanında görmek istiyor" dedi.

"60 köy ve mahallemizde zarar görülüyor"

Çiftçilerin sorunlarını ilgili makamlara aktaracağını ifade eden Bayraktar, "Bugün Dayılı köyündeyiz. Yozgat merkez ilçemizde yaklaşık 35 köyümüzde dolu yağışı sonrası zarar söz konusu. Diğer ilçelerimizde de yaklaşık 15-20 köy ve mahallemizde zarar söz konusu. Yaklaşık 60 civarında köy ve mahallemizde zarar görülüyor. Yozgat, daha evvel de afetlerden olumsuz etkilendi. Bazı ilçelerimizde don afeti sonrası ürünlerimiz zarar gördü. Bu ikinci dolu afeti. Burada afetin büyüklüğünü dikkate aldığımızda gördüğümüz manzarayı afetle ilgili bilgileri Ankara’ya döndüğümüzde hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza anlattık. Tabii burada gördüğümüz afeti de kendilerine ileteceğiz ve çiftçilerimizin taleplerini muhakkak suretle kendilerine iletmiş olacağız ve çiftçilerimiz adına da bu taleplerde biz de bulunmuş olacağız" şeklinde konuştu.