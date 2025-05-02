Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Gazi Koray Coşkun, kaldırım kenarlarına yerleştirilen beton babaların kaldırılması için Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da yaşayan Gazi Koray Coşkun, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Özcan’a seslenerek, önceki dönem başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından kaldırım kenarlarına konulan beton babaların kaldırılmasını talep etti.

İspat Cami Mahallesi Çamlıkent’te ikamet eden Coşkun, bu bölgede beton babalarla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını belirtti.

Seçim sürecinde Özcan’ın bu uygulamayı sonlandıracağına dair söz verdiğini hatırlatan Gazi Coşkun, “Ben iki kez, eşim iki kez, misafirimiz olan kızım ise bir kez bu babalara takılıp düştü. Daha ciddi sonuçlar doğabilirdi” diyerek beton babaların can güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. 1990’dan beri DSİ Sitesi’nde yaşadığını ve bu süre zarfında kaldırımların araç parkı için kullanılmadığını gözlemlediğini ifade eden Coşkun, “Bu babalar gereksiz ve zarar verici. Hem vatandaşın canına hem de araçlara zarar veriyor” diye konuştu.

Coşkun, araçların kaldırıma park etmesi durumunda cezai işlem uygulanabileceğini ve çekiciyle kaldırılmasının daha uygun bir çözüm olduğunu önerdi.

Başkan Özcan’a, “Seçimde verdiğiniz sözü tutarak bu uygulamaya son vermenizi bekliyoruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim” diyerek çağrıda bulundu.