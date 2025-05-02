Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ’Maziden Atiye Ahlat’ projesi çerçevesinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde hayata geçirilen ’Yıldırım’ın Huzurunda Ben de Varım’ mektup yazma yarışmasında dereceye giren kız öğrenciler, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde düzenlenen kültürel kamp programında ağırlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde uygulamaya konulan proje, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Projenin tanıtımı tarihi Yıldırım Külliyesinde yapılırken, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu yaptığı konuşmada, öğrencilerin tarihi köklerle bağ kurarak güçlü bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Alireisoğlu, "Mustafa Kara hocamızın 40 yıldır devam ettirdiği geleneği öğrencilerimizle birlikte bir mektup yarışmasıyla sürdürüyoruz. Nurettin Topçu okumalarıyla zenginleştirdiğimiz bu süreçte, öğrencilerimizin hem fikri hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Yarışma kapsamında öğrenciler, Yıldırım Külliyesini ziyaret ettikten sonra Yıldırım Bayezid Han’a hitaben duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri mektuplar kaleme aldı. Gençlerin bu çalışmalar aracılığıyla tarihî şahsiyetlerle bağ kurmaları ve fikir dünyalarını geliştirmeleri amaçlandı. Ayrıca öğrenciler, fikir adamı ve tasavvuf düşünürü Nurettin Topçu’nun eserlerini tanıma fırsatı da buldu. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın öncülüğü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın destekleri ve BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran’ın katkıları büyük rol oynadı. Proje, öğrencilerin tarih ve kültürle iç içe bir ortamda kişisel gelişimlerini destekleyen özgün bir eğitim modeli olarak dikkat çekti.

Kız öğrenciler kamp deneyimi yaşıyor, erkek öğrenciler katılmak için gün sayıyor

Bursa’nın 17 ilçesindeki ortaöğretim kurumlarından yarışmaya katılarak dereceye giren 80 kız öğrenci ve danışman öğretmenler, 27 Nisan ile 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde ağırlanıyor. Kız öğrenciler, kamp süresince tarihi ve kültürel mirasla buluşarak geçmişin izlerinden ilham alıyor ve kendi geleceklerine yön verme yolunda değerli bir deneyim yaşıyor. Dereceye giren 80 erkek öğrenci ve danışman öğretmenler ise, 4 ile 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında aynı program kapsamında Ahlat’taki kültürel kampa katılacak.

Tarihi mekanlarda eğitim ve etkileşim

Kamp programı boyunca öğrenciler, Kubbetü’l-İslam Ahlat, Türk-İslam Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi, Ahlat ve Malazgirt Müzeleri, Ahlat’ın tarihî kümbetleri, Malazgirt Kalesi ve Muradiye Şelalesi gibi önemli mekânları ziyaret etti. Ayrıca Tatvan Rahva’da düzenlenen kayak, resim, müzik, drama etkinliklerinin yanı sıra zekâ oyunları ve şiirlerle sosyal becerileri desteklendi. Kamp süresince öğrenciler, tarihi ve kültürel geziler, kitap tahlilleri, söyleşiler ve çeşitli yarışmalar aracılığıyla çok yönlü gelişim imkanı buldu. Alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerle bir araya gelen öğrenciler, bilgi ve deneyim kazanma fırsatı yakaladı. Programda ’Tarih ve Medeniyet’, ’Dostluk ve Arkadaşlık’, ’Sağlıklı Yaşam’, ’Şehirlerin Ruhu’, ’Aile İçi İletişim’, ’Kültür-Sanat’, ’Hitabet’, ’Şiir Etkinlikleri’ ve ’Liderlik ve Girişimcilik’ gibi temalar ele alındı.

Geleceğe ilham veren bir süreç

Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde gerçekleştirilen kamp, katılımcı kız öğrenciler için hem bilgi hem de değerler açısından zengin ve ilham verici bir süreç sundu. Öğrenciler, tarih bilinci ve kültürel farkındalıklarını geliştirerek geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanma fırsatı buldu.