Bursa’da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren, bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB’si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Hastanesi, sağlık konusundaki bilimsel toplantıları desteklemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından ve Güney Marmara’dan ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yoğun ilgi gösterdiği Skafoid Kemiği Sempozyumu Hayat Hastanesi’nde gerçekleşti. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, programı düzenleyen Prof. Dr. Tufan Kaleli’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Dünyaca ünlü kadın el bileği cerrahı Fransız doktor Ahlam Arnaout’un da iştirak ettiği, üç oturumda 16 bildirinin sunulduğu sempozyumun başarıyla tamamlandığını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Hayat Hastanesi olarak bilimsel ve akademik çalışmaları çok önemsediklerini belirtirken, "Kamu adına değerlerimiz adına, ülkemiz adına, sağlığımız adına benzeri çalışmalara devam ederek bu faaliyetleri geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Skafoid Kemiği Sempozyumu düzenleyicilerinden ve Uluslararası El Bileği Merkezleri’nin (IWC) Türkiye’deki tek temsilcisi olan Özel Hayat Hastanesinin el bileği cerrahisi bölüm yöneticisi Prof. Dr. Tufan Kaleli de, önümüzdeki yıl aynı etkinliğin Radius alt uç kırığı temasıyla gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.