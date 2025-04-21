Gazeteci-yazar Ali Atalar, Gaziantep Kolej Vakfı’nda "Gaziantep Çocuk Oyunları" konulu söyleşiye katılarak kitaplarını imzaladı.

Gaziantep’in tarihi ve kültürünü anlatan kitapları ile geçmişe ışık tutan Gazeteci-Yazar Ali Atalar, Gaziantep Kolej Vakfı öğrenci, öğretmen ve idarecileri ile bir araya geldi. GKV Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Gazeteci-Yazar Ali Atalar, söyleşide geleneksel çocuk oyunlarını ve bu oyunların çocukların gelişimi üzerindeki pozitif etkilerini anlattı.

Geleneksel çocuk oyunlarının çocukların duyusal, kas, sosyal, beslenme, konuşma ve dil gelişimine etkilerini anlatan Gazeteci-Yazar Atalar, "Oyun çocuğun ilgisini kamçılar, ben merkeziyetçilikten uzaklaşmasını sağlar, duygularını denetlemeyi öğrenir, sorunlarını unutur ya da çözüm yolu bulur, kendine güveni artar, sosyalleşir, farklılıklara ve farklı kişiliklere saygı duymayı öğrenir, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenir, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenir, lider olmayı öğrenir, çevresini korur ve analitik düşünmeye yardımcı olur" dedi.

Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği söyleşide, geleneksel çocuk oyunlarını vücut geliştiren ve bedensel hareket ettiren oyunlar, zeka oyunları, hayvan taklidi oyunları, denge oyunları, el becerisi, bilgi ve dikkat oyunları, kız çocuklarının ve kadınların oynadığı oyunlar gibi gruplara ayıran Atalar, daha sonra söyleşiye katılanların sorularını yanıtladı. Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Gazeteci-Yazar Ali Atalar, kültürel mirasımızın en önemli unsurları arasında yer alan geleneksel çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Gaziantep’in tarihini ve kültürüne ışık tutan 11 kitabı bulunan Ali Atalar, polisiye-roman tarzındaki son kitabı "Hazal" ile edebiyat yolculuğuna farklı bir soluk getirdi.