Türkiye Karate Federasyonu tarafından Balıkesir Karate İl Temsilciliği görevine, 40 yıllık karate deneyimine sahip Gazeteci Levent Karaçay atandı.

Görevlendirme yazısının tebliğ edilmesinin ardından Karaçay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’ı ziyaret ederek Balıkesir’deki karate sporunun geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu ve desteklerini talep etti.

İl Müdürü Adem Özalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balıkesir’in yetenekli sporcular açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Özalp, hem sporcu hem de gazeteci kimliğiyle tanıdığı Levent Karaçay’ın karate sporuna önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Ayrıca, önceki dönem il temsilcilerine de teşekkür eden Özalp, Karaçay’a yeni görevinde başarılar diledi.

Gençlere karate aşılanacak

Yeni İl Temsilcisi Levent Karaçay’ın öncelikli hedefleri arasında gençlerin karate sporuyla tanışmasını sağlamak yer alıyor. Karaçay, Balıkesir’deki tüm karate camiasıyla iş birliği içinde olarak başarılı sporcular yetiştirmek için büyük bir çaba göstereceğini ifade etti. Karateyi her yaştan insanın yapabileceği bir spor haline getirmeyi amaçladığını belirten Karaçay, "Balıkesir’in spor potansiyelini en iyi şekilde kullanarak başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ileten Levent Karaçay, Balıkesir karate camiasıyla birlikte hareket edeceğini vurguladı. Önceki dönem il temsilcilerine de teşekkür eden Karaçay, yeni dönem hedeflerini şu şekilde açıkladı:

"Balıkesir’de karateyi bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek, sporcularımıza daha iyi imkanlar sunacağız. Hedefimiz, Balıkesir’den Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak sporcular yetiştirmek."

Levent Karaçay’ın il temsilciliğine atanmasıyla Balıkesir karatesinde yeni bir heyecan ve hareketlilik bekleniyor. 40 yıllık tecrübesi ve vizyonuyla Karaçay’ın, Balıkesir’de karate sporunun gelişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.