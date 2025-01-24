Akciğer kanseriyle mücadele eden ve 2,5 aydır hastanede yatan gazeteci Deniz Arman, yaşam mücadelesine yenik düştü.İSTANBUL (İGFA) - Haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer kanseriyle mücadele eden ve 2,5 aydır hastanede yatan gazeteci Deniz Arman, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazeteci Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci İzzet Çapa paylaştı.

https://twitter.com/izzetcapa/status/1882733930253611401

"O sadece bir haberci değildi; gerçeğin peşinden yılmadan koşan bir araştırmacıydı" diyen Çapa, paylaşımında, "Canım arkadaşım, sen de göçüp gittin bu dünyadan… Huzur içinde uyu. Bol kahkahalı sohbetlerimizi özleyeceğim ve seni hep o gülen yüzünle hatırlayacağım. Yolun ışık olsun…" ifadelerini kullandı.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da doğdu. Ailesinin tek çocuğu olan Arman, Kırım'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğuydu. İlköğretimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve 1979 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ODTÜ’de başlasa da, yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi'nde başlayan Arman, 1985 yılında gazetecilik kariyerine adım attı. Gırgır ve Fırt dergilerinde espri yazarlığı yaparken, Oğuz Aral, Tekin Aral, Altan Erbulak ve Hasan Kaçan ile tanıştı. 1985 yılında Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak görev yaptı, ardından Mehmet Ali Birand’ın yanında dış haber servisi için çalıştı.

Arman’ın televizyon kariyeri, 1992 yılında Show TV’de başladı. Burada Mehmet Ali Birand'ın “32. Gün” ekibiyle çalıştı, 1997 yılında Star TV’ye geçerek haber müdürlüğü yaptı. 1999’da Show TV'ye dönen Arman, ardından Akşam Gazetesi'nde yazılar yazmaya başladı. 2000’li yılların başında Habertürk’te çalıştı, 2003 yılında Vatan gazetesine geçti.

2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılarak Star TV’ye geri dönmüş, ardından Kanal D’de haftasonu haber sunuculuğu yapmıştır. 2012 yılında Kanal D’de Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev almış ve 2014 yılında işine son verilmiştir.