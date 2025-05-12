Elazığ’da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Fırat Üniversitesi Hastanesinde akciğerinde su toplaması nedeni ile tedavi gören Arif Çakmak, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz hafta yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören gazeteci Arif Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak’ın naaşı, yarın İmam-ı Azam Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Aile taziyeyi ise Polatlar Camisi taziye evinde kabul edecek.

1975 yılında Elazığ’da doğan Arif Çakmak, 50 yıllık hayatında birçok basın meslek kuruluşunda kameraman, editör ve program yapımcısı olarak görev aldı. Çakmak son olarak Kanal 23 Televizyonunun Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.