Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Kalıcı barış ve istikrarın bölgemize hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Kalıcı barış ve istikrarın bölgemize hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum"

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nın almış olduğu karar, bence tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemize hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz. Türkiye’de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının daha da genişlemesi, Türkiye’den taşıp bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi, bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izole edici şekilde hayata geçirilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için vatandaşlarımız için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda da şu anda olumlu bir cevabı var. DEM’in ortaya koyduğu çalışma var. Emeği geçen arkadaşlar var. Tabii ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak hep beraber kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle, kendi sağduyumuzla, kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz."

Bakan Fidan bugün Kabine Toplantısı’nda bu hususun gündeme geleceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili değerlendirmesini paylaşacağını kaydetti.

"Türkiye, bütün kurumlarıyla bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor"

Rusya ile Ukrayna’nın İstanbul’da yeniden bir araya gelme kararı ve Türkiye’nin sürece katkılarına ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ateşkes çağrısını hatırlatarak, "Son birkaç aydır bunun artık hem Ruslar hem Ukraynalılar hem Avrupalılar hem Amerikalılar tarafından da benimsendiğini görüyoruz. Bu, güzel bir şey. Şimdi bu isteğin nasıl hayata geçeceği ve hangi modaliteyle, hangi sıralamayla hayata geçeceği konusunda tartışmalar var, uzlaştırma arayışları var. Türkiye, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarıyla bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor" dedi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında sürekli ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerle diplomasi ve telefon trafiğinde bulunduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda gerek kolaylaştırıcı vazifesi gerek ev sahipliği başta olmak üzere her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bütün taraflar biliyor. Sayın Putin’in bu yönde bir teklifi oldu. Daha sonra sayın Trump’ın bu noktada bir teşviki oldu. Daha sonra sayın Zelenskiy’nin başka bir teklifi oldu. Giderek eşik yükselten bir durum ama olumlu şekilde evriliyor. Tabii bütün bunların merkezinde Türkiye’nin yer alıyor olması fevkalade önemli."

İlerleyen dönemde Rusya ve Ukrayna’nın uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşündüğünü belirten Fidan, "Uzlaşılması gereken bir konu var. Ukraynalılar önce ateşkes, sonra konuşma; Ruslar önce konuşma, sonra ateşkes gibi bir modaliteye şu anda geldi ve kilitlendi. Her iki tarafın da gözettiği bir kamuoyu algısı var. Her iki tarafın da Amerika’nın mevcut desteğini yanına alma çabası var ama bütün bunlar normal. Bu olayın akışı içerisinde cereyan eden hadiseler ama bizim durduğumuz yer sabit. Tarafları bir an önce bir araya gelmeye ve ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.