AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir’de Büyükşehir Belediye işçileri grevde. Bu grev yıllardır yönetilemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin iflasının resmidir. Belediyedeki hizmet ve liyakat esaslı insan kaynağı yerine siyasal odaklı kadrolaşma bugünkü sonucu doğurdu. Mevcut 24 bin kişilik kadronun üzerine son 6 yılda 14 bin kişi daha alınır mı?" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın geleneksel bayramlaşma programı, parti binasının bahçesinde gerçekleştirildi. Programa son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Hamza Dağ, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, MKYK üyeleri Cemal Bekle ve Emre Cemil Ayvalı ve İzmir teşkilatları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bayramımız İbrahim’ce fedakarlığı, İsmail’ce adanmışlığın ruhunun bizi kuşattığı anlamlı günlerdir. Bu anlam Mescid-i Haram’ın minarelerinden Mescid-i Nebevi’nin atmosferine yansır. Bu anlam Mescid-i Aksa’da bir insanlık çağrısına dönüşerek Ayasofya’nın kubbesi altında kalplerimize nakşolur. İzmir’de teşkilatımızla birlikte adanmışlık ve fedakarlık ruhunun en müstesna gününü idrak ediyoruz. Çünkü AK davamızın her neferi, yani sizler bir emeğin, gayretin ve azmin sahiplerisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Teşkilatımızın her bir mensubu davasına adanmışlığın resmidir. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği İzmir İl Kongremizde de bu muhteşem tablo sizlerin emeğiyle vücut buldu. Biz kalbinde AK davayı taşıyan, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları ve gönül erleriyiz" dedi.

Terörsüz Türkiye ve Gazze mesajı

"Bu bayram iki duyguyu bir arada yaşıyoruz" diyen Saygılı, "Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin omuz omuza ilerlettiği milli birlik ve kardeşlik çabaları en verimli ve bereketli meyvesini verdi. Terör örgütü silah bıraktı. Türkiye’nin on yıllardır önünü tıkayan, kaynaklarının büyük bir kısmını o alana harcadığı, binlerce evladımızın şehit düştüğü, toplumsal huzurumuzu hedef alan terör belası bitti. Artık bayram bu bayramdır. Bu bayram, iki duyguyu bir arada yaşıyoruz demiştim. Sevinen yanımız terörsüz Türkiye iken, üzülen ve buruk yanımız da Gazze’dir. Dünya şahit ama sessiz, ama suskun. Siyonizmin ablukası altında karnına açlıktan taş bağlayarak gezen, son lokmasını hanımı ve evladına veren babaların suskunluğu arşı titretiyor. Bir yiğidin sesi yükseliyor Gazze için, ’Dünya beşten büyüktür’ diyor. Daha adil bir dünya mümkün diyor. Dünya sussa Recep Tayyip Erdoğan susmuyor, hakkı ve hakikati haykırıyor. Biz de İzmir’den Gazze’yi şu ayet-i kerime ile selamlıyoruz; ’Sakın, Allah’ı zâlimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.’ Filistin’in kurbanlarına, İslâm âleminin şehitlerine bir kez daha rahmet diliyor ve kardan aydınlık bir sabahın geleceğine olan inancımızla Gazze’yi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

"Masada yoklar, sahada yoklar, bankamatikte çoklar"

"Bugün İzmir’de Büyükşehir Belediye işçileri grevde. Bu grev yıllardır yönetilemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin iflasının resmidir" diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir’e CHP belediyeciliği tarafından yapılmayan alt yapı çalışmaları, üst yapı yatırımları, nitelikli eser ve hizmet yoksunluğu bugünkü tabloya davetiye çıkardı. Çünkü balık baştan kokmuştu. Belediyedeki hizmet ve liyakat esaslı insan kaynağı yerine siyasal odaklı kadrolaşma bugünkü sonucu doğurdu. Mevcut 24 bin kişilik kadronun üzerine son 6 yılda 14 bin kişi daha alınır mı? Yani yüzde 60’a yakın bir personel artışından bahsediyoruz. Grev yapan sendika başkanının bile tam 16 yakını şu anda belediyede maaş alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubumuz denetim raporunda çıkardı. Gerçekten çalışan işçi kardeşlerimiz, mevcut çalışmasından çok daha fazla mesai yapıyor. Hala 10 yıl geriye dönük iznini bile kullanamayan işçiler var. Yeni istihdam ettikleri 14 bin işçinin tamamı sahada çalışıyor olsaydı çalıştığından iki kat fazla mesai yapan ESHOT şoförlerimiz geçmişe dönük izinlerini kullanabilirdi. Yük, sahada çalışan işçinin sırtında. Şoför diye almışsınız şoförlük yapmıyor, temizlikçi diye almışsınız temizlik yapmıyor. Masada yoklar, sahada yoklar, bankamatikte çoklar. Bir belediye 6 yılda SGK’ya 15 milyara yakın borç yapıp bir kuruş ödemez mi? Hala burada suçu merkezi hükümete atarak işten sıyrılma peşindeler. İzmir’in yaşadığı grev krizi beceriksizliğin, liyakatsizliğin, popülist belediyeciliğin sonucudur. İzmir’in kaynaklarını eşe, dosta, bankamatikçilere değil; gerçekten hizmet üreten, çalışan, ter döken kardeşlerimize harcayın. Bugün İzmir halkına dayanışma çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı eğer uyarılarımıza kulak assaydı, belediyeyi siyasi kadroların istihdam alanına çevirmeseydi bugün çok daha güzel şeyleri konuşuyor olacaktık."

"Bu yürüyüşümüzün en güçlü yanı teşkilatımızdır"

Saygılı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İzmir İl Kongremizde Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İzmir’i günbegün eriten, marka değerini düşüren, yatırım, hizmet ve eserden mahrum bırakan malum belediyeciliğe muhalefet etmeye ve İzmir’i AK kadrolarla yönetmeye nail olmak için alın ve akıl teri döküyoruz. Bu yürüyüşümüzün en güçlü yanı teşkilatımızdır. Bu yürüyüşün en temiz, en hakiki ve en hasbi aktörü teşkilatımızdır. Her gün bir önceki günden daha fazla azim göstererek inşallah aydınlık bir istikbale Türkiye’yi taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehrini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."