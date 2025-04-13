Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kütahya’nın Emet ilçesinin duayen gazetecilerinden Abdülkadir Ekmekçioğlu toprağa verildi.

Gazi Emet Gazetesi kurucusu, uzun yıllar çeşitli gazete ve ajanslarda muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan 2 çocuk babası Abdülkadir Ekmekçioğlu’nun (75) cenazesi Emet Merkez Babuk Bey Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Emet Kaymakamı Furkan Seyman, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ve basın camiasından çok sayıda katılım gerçekleşti.