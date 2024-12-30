Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şam’dan Kudüs’e Adım Adım Özgürlük" etkinliği GAÜN İlahiyat Fakültesi önünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye destek amacıyla yardım düzenlendi. Yardımda satışa sunulan ürünlere, öğrenciler ilgi gösterdi. Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş, düzenlenen yardımın bir hayır çarşısı olduğunu belirterek, “Bu kalabalık Suriye, Filistin ve Kudüs ile beraber olduğumuzu göstermek içindir. Öğrencilerimizin Filistin ve Kudüs bilincini elde etmesi, birkaç yıl sonra Kudüs’ün fethinin müjdesini vermektedir. Mesele paylaşmaktır, ekmek yemek değildir. Filistin bilincini oluşturmaktır” dedi.