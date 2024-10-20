Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 15. Kongresinde, Op. Dr. Cahit Dinler oturumu sırasında organ nakline dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi.

Oturuma, GAÜN Öğretim Üyesi Murat Taner Gülşen, Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, Sağlık Bakanlığı Türkiye koordinatörü Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Gaziantep il Müftüsü Hüseyin Hazırlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Organ nakli hakkında bilgi veren GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, nakillerin yaygınlaştırılmasında bilgilendirmenin önemli rolü olduğunu söyledi.

Nakillerde bağışın önemli bir etken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülşen, şunları söyledi: "Kronik ve ölümcül bazı hastalıkların tedavisinde kullandığımız organ nakli tedavisinin alternatifi için bazı deneyler yapılmaktaysa da bunların hiçbiri bir başka insandan alınarak nakil yapılan organ kadar randımanlı çalışmamaktadır. Organ nakli toplantısının en önemli mesajı; organ bağışından haberdar olmayan bir tek hane kalmayıncaya kadar insanları haberdar etmemiz gerektiğidir. Bunu sağlamak için sağlıkçıların yanı sıra bürokratıyla, din görevlisiyle, basınıyla el ele topyekun bir mücadele vererek gayret göstermeliyiz.”

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise, "Organ bağışı bekleyen insan için çok önem arz eden ancak bunun içinde olan ve yaşayan insanların bilebildiği bir şey. Başına gelen insan onun ne olduğunu anlıyor. Türkiye’de 5-6 bine yakın organ nakli yapılıyor. Bölgelerde birçok faaliyet yapılıyor. Her bölgenin ayrı dinamikleri ve sorunları var. Herkes çok emek veriyor. 18 yaşını bitiren herkes organlarını bağışlayabilir. Bu anlamda da organ bağışında bir takım standartlar uyguluyoruz. Bağışın artırılması için birçok çaba sarf ediliyor. Topluma yön veren kişilerin bir sözü bazen binlerce bağışı sağlayabilir. Bunun olumsuz bir yönü de var. Bir dizideki bir sahne bile bütün çabalarımızı alt üst ediyor" diye konuştu.

Oturum daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.