Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri serisinin ikinci etkinliği, GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

GAÜN Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Eren Özceylan ve Doç. Dr. Süleyman Mete’nin koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Yalın Üretim Uzmanı ve Elektrik Elektronik Mühendisi Cemil Çevik katıldı.

Üretim süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar konusunda deneyimlerini paylaşan Cemil Çevik, öğrencilere bu alandaki stratejiler hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Entegre Fabrikası olarak, süreç iyileştirme faaliyetlerini de paylaşan Çevik, tedarik zinciri yönetimi, verimlilik artırma ve süreç iyileştirme alanlarındaki başarılı uygulamaları öğrencilere aktardı. Ayrıca, Kastamonu Entegre’de uyguladıkları Total Productive Maintenance Kaizen ve kalite çemberleri gibi etkin süreç iyileştirme tekniklerini nasıl hayata geçirdiklerini örneklerle açıkladı.