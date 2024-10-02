Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), bu yıl Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’te stant açarak, öğrencilerinin projelerini sergiledi.

Teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST, 2024 yılında Adana’da coşkuyla kapılarını açtı.

GAÜN standında, öğrencilerin çeşitli mühendislik ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri projeler sergilendi. Katılımcılar, öğrencilerin yenilikçi fikirler ile ortaya koyduğu projeleri ve geleceğe dair vizyonlarını yakından görme ve öğrenme fırsatı buldu.

Sergilenen projeler arasında elektrikli araçlar, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, hava savunma sistemleri, İHA, SİHA, yapay zekanın kullanıldığı birçok farklı proje bulunuyor.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, öğrencilerin gösterdiği başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Yumrutaş, “Başta Elektrikli Araçlar kategorisi ivmelenme yarışmasında Türkiye 1.liği olmak üzere İHA, Hava Savunma Sistemleri kategorisinde ödül alan öğrencilerimizi kutluyorum. Bu ödüller öğrencilerimizin başarısını tescilleyerek motive etmektedir. Ancak bu ödüllerden daha önemlisi ise, onlarca öğrencimizin yenilikçi teknolojileri öğrenmesi ve uygulaması sonucunda özgüven kazanmasını çok kıymetli buluyorum. Bu öğrencilerimiz mezun olduklarında ülkemizin milli teknoloji hamlesine bir nefer gibi destek vererek katma değer sağlayacaklarına inanıyorum. Bu durum ise ülkemizin geleceği için çok değerli. Biz Gaziantep Üniversitesi olarak çalışan, gayret eden ve proje üreten her öğrencimize her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

GAÜN TEKNOFEST Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Tutumlu ise, “Gaziantep Üniversitesi olarak teknolojiye ve inovasyona olan inancımız tam. Öğrencilerimizin bu önemli platformda yer almaları, onların potansiyelini ve üniversitemizin vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor" diye konuştu.