Gaziantep’te ’Evlilik Okulu’ kurulması için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından Şahinbey ilçesinde ikamet eden ailelerin eğitim ve iletişim alanındaki farkındalığının artırılması amacıyla, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Müftülüğü paydaş kurumlar iş birliğinde Gaziantep Evlilik Okulu kurulması için protokol imzalandı.

Toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek, aile içi iletişimi güçlendirerek iç huzuru sürdürmek amacıyla hayata geçirilen “Evlilik Okulu Projesi” ile aile bütünlüğünün korunması hedeflenirken çeşitli nedenlerle aile çatışması içinde kalan bireylerin evliliklerini sarsılmadan sağlam tutulabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje, eğitim kurumlarının görevlendireceği uzmanlar tarafından danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecektir. Ayrıca ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılıp destek olunacak.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Bugün çok önemli ve her şeyin temeli olan bir protokol için bir aradayız. Binlerce yıllık tarihimize baktığınızda aile üzerine bina edilmiş bir milletiz. Devlet ve millet yapımız da bize ait örf, adet, gelenekler ve tüm güzellikler aslında aile birliği üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla Evlilik Okulu Projesi ile aileler ne kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu inşa edilirse, bu müesseseye ne kadar çok sahip çıkılırsa, toplumumuzun da o kadar sağlıklı olacağına inanıyoruz” dedi.

Vali Çeber, “Bu proje yıllardır devam eden ve bu kadar çok paydaşı da bir araya getiren bir proje. Sağlam temeller üzerine inşa edilen aileler olduğu müddetçe burada gördüğünüz kurumlarımızın bugün sorun diye uğraştığı birçok mesele ile uğraşmak zorunda kalmayacak. Bunun içinde en sağlıklı şekilde aile birliğini oluşturmak için destek vermemiz gerekiyor. Evlilik oranlarının biraz düştüğü, evliliğe ilişkin yaş ilerlemelerinin olduğu ve maalesef boşanmaların da biraz arttığı bugünlerde sağlıklı aileler ve evlilik okuluyla kurulacak sağlıklı yuvalar olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Böyle önemli bir protokolün imza töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise, "Aile, toplumun en temel yapı taşıdır ve sağlam temeller üzerine kurulduğunda huzurlu bir toplumun inşa edilmesi mümkün olur. Bu anlamlı protokole imza atmak, üniversitemiz adına benim için büyük bir onurdur. Bu projede emeği geçen Valimize, Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahini İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek katıldı.