Bu yıl 485’incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ‘Dolu Dolu Festival’ mottosuyla 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.MANİSA (İGFA) - Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerden biri olan Gastronomi Panayırı, ‘Lezzet Dolu Festival’ temasıyla ziyaretçilerini, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri, söyleşiler ve eşsiz lezzetlerle buluşturacak. Yemek yarışmasına katılmak isteyenler, başvurularını www.manisa.bel.tr adresinde bulunan ‘Başvurular’ bölümden yapabilecek.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, 22-27 Nisan tarihleri arasında Bülent Koşmaz Parkı’nda düzenlenecek Gastronomi Panayırı, kentin yöresel tatlarını tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda katılımcılara unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak. Gastronomi Panayırı ile ziyaretçiler, Manisa’nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel lezzetlerini de keşfedecek. Hem damaklara hem de kültürel belleklere hitap eden etkinlikte, ilçeler arası satış stantları, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri, workshop ve söyleşiler yer alacak.

YEMEK YARIŞMALARI DÜZENLENECEK

Her gün 12.00 ile 24.00 saatleri arasında açık olacak Gastronomi Panayırı’nda, 23 Nisan Çarşamba günü ise Okullar Arası Mesir Macunlu Yemek Yarışması düzenlenecek. Saat 10.30’da başlayacak yarışmada öğrenciler hem rekabet edecek hem de geleneksel tatlara modern dokunuşlar katacak. Aynı gün saat 20.00’de gerçekleşecek Akşam Tadımları - Mesir Macunlu Dondurma etkinliği ise katılımcılara farklı bir tat deneyimi sunacak. 24 Nisan Perşembe günü ise Yetişkinler Mesir Macunu Yemek Yarışması düzenlenecek. Katılımcılar birbirinden lezzetli ürünler ortaya çıkararak festivalin geleneksel ruhunu yaşatmaya katkıda bulunacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını www.manisa.bel.tr adresinde bulunan ‘Başvurular’ bölümden yapabilecek.

BAŞKAN ZEYREK SÖYLEYİŞE KATILACAK

25 Nisan Cuma günü ise saat 17.00’de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in katılımıyla ünlü şef Hazer Amani söyleşisi gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de ise çubukta mesir macunu tadımı yapılacak. Gastronomi Panayırı, 26 Nisan Cuma günü düzenlenecek olan Mesir Workshop, Mesir ve Manisa Tarihi Bilgi Yarışması, Miksolog Show-Bardağın Ritmi etkinlikleriyle devam edecek.