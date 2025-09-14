Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) ilk gününde Kubat sevilen şarkılarını alanı dolduran Gazi şehirliler için söyledi.

Gastronomi ve sanatı bir araya getiren Kültür Yolu Festivali GastroANTEP’in ilk gününde Kubat Konseri ile festival coşkusu artarak sürdü. İlk kez Gaziantep’e gelen Kubat, geniş repertuvarı ve sahne performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Festival Park’ı dolduran müzikseverler, ilk günde Kubat’ın söylediği şarkılara eşlik ederken "Antebin Hamamları" ve "Kara Üzüm Habbesi" şarkılarını alanı dolduranlarla hep bir ağızdan okudu.

Kubat, Voleybol ve Basketbolda Milli takımların başarılarına değindi

Kubat, "Erik Dalı" türküsünü söylemeden önce de Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nı ve Türkiye Basketbol Milli Takımı’nı anarak, "Voleybolda Filenin Sultanları için bir alkış istiyorum sizlerden. 12 Dev Adam da ne yaptı öyle? 12 Dev Adam için de bir alkış. Yarın inşallah Almanya’yı da fethedeceğiz. Gerçekten bizlere çok büyük moral verdiler." ifadelerini kullandı.