Oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla Teknosa, Intel ve Lenovo iş birliğiyle yıl boyu farklı şehirlerde gerçekleşen yarışma serisi Gaming Parkour, İstanbul ESA Arena’da heyecan ve coşku dolu bir yarışma serisiyle şampiyonunu bulup, sezon finali yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanında oyun tutkunlarını bir araya getiren Gaming Parkour, İstanbul ESA Arena’da coşku dolu bir etkinlikle sezon finali yaptı. Farklı şehirlerde gerçekleşen etkinliklerde finalist olmaya hak kazanan 11 yarışmacı, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Heyecanın son ana kadar sürdüğü büyük finalde 11 finalistten sadece 3’ü parkuru tamamlayabildi ve şampiyon son yarışmada yer değiştirdi. Bu sezonun şampiyonu olan Bedirhan Sak, 300 bin TL değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirildi. Sak ödülünü, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Intel Türkiye Satış Direktörü Serkan Civlik’in elinden aldı.

Cosplay yarışmasında renkli görüntüler

Pqueen’in katılımıyla gerçekleşen Gaming Parkour’da final yarışmalarının yanı sıra Aldrean, Risucos ve HMD’nin jüri koltuğunda oturduğu cosplay yarışması da büyük ilgi gördü. Ön elemeler sonrası finale kalmaya hak kazanan 11 yarışmacı, dereceye girmek için kostümlerini ve sahne şovlarını sergiledi. Cosplay yarışmasının birincisi 30 bin, ikincisi 20 bin, üçüncüsü ise 10 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki kazandı. Etkinlik kapsamında Chos7n dans topluluğu iki ayrı koreografi ile sahne şovu yaparken, Umutcan Tütüncü ile Just Dance gösterisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Sürpriz hediyeler kazandılar

Katılımcılar, etkinlik fuaye alanında da farklı markalarla keyifli deneyimler yaşadı. Teknosa Sanal Evren’i VR ile deneyimleyen katılımcılar, Deneyim alanında eğlenceli mini oyunlar oynayarak sürpriz hediyeler kazandı, scooter deneyimi yaşadı ve sağlıklı atıştırmalıklarından tattı. DJ performansı ve pizza partisiyle coşan katılımcıların yüzü ödüllü yarışmalarla da güldü. Bir katılımcı Segway-Ninebot Kickscooter F2, beş kişi Teknosanet’ten 12 aylık ücretsiz ev interneti kazandı.