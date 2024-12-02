Acil durumlarda ambulansların olay yerine ve sağlık kuruluşlarına hızla ulaşmasını sağlayan ’Fermuar sistemi’ hastaların yaşama tutunma şansını artırmada hayati bir rol oynuyor.

Sağlık Bakanlığı, bu sisteme farkındalık kazandırmak amacıyla ülke genelinde “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!” sloganıyla bir kampanya başlattı. Bu kapsamda Trabzon’da da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda program düzenlendi.

Programda konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, trafikte ambulansların geçiş önceliğine dair duyarlı olunmasını isteyerek "Ambulanslara mutlaka yol verilmesi gerekir. O ambulansın içinde sizin yakınınız olabilir. İnsanımızın bu konuda hassasiyeti var. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Kampanyayı çok önemli buluyoruz ve bu çalışmanın farkındalık oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ve sağlık çalışanları katıldı.

Kampanya kapsamında 112 Acil Sağlık ekiplerinin trafikte yaşadığı zorlukların giderilmesi, ambulanslara geçiş önceliği tanınması ve fermuar sistemi kullanılarak acil sağlık hizmetlerinin hızının artırılması hedefleniyor.