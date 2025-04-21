Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu başkanlığında Cizre’ye gelen ve aralarında Galatasaraylı eski sporcularında yer aldığı heyet Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar’ı makamında ziyaret etti. Heyet daha sonra Dengbej Evi’nde Cizreli gençlerle söyleşide bir araya geldi.

Galatasaray efsaneleri, Cizre’de gençlerle buluşarak unutulmaz bir gün yaşattı. Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu’nun öncülüğünde Cizre’ye gelen heyette, sarı-kırmızılı formayı terletmiş Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz, Murat Aksoy ve Altan Aksoy gibi önemli isimler yer aldı.

İlk olarak Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar’ı makamında ziyaret eden Galatasaraylı heyet, ardından Dengbej Evi’nde Cizreli gençlerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide efsane futbolcular, gençlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayarak kariyerlerinden ve tecrübelerinden değerli paylaşımlarda bulundu.

Dengbej Evi’nde yöresel şarkılar ve def eşliğinde gençler ve efsaneler birlikte coşkulu anlar yaşadı. Sürprizlerin eksik olmadığı buluşmanın sonunda, öğrencilere yıldız futbolcu Osimhen’in imzaladığı forma ve atkılar hediye edildi. Bu anlamlı jest, gençlerin yüzünde unutulmaz bir tebessüm oluşturdu.

Kaymakam Baycar: "Cizre, on bin yıllık tarihiyle görülmesi gereken ender yerlerden biridir"

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, takvime uygun olarak bugün söyleşi programını, yarın ise dostluk maçını birlikte icra edeceklerini ifade ederek, "Cizre’yi görmeden hayatınız eksik kalmıştı. Cizre’ye, Şırnak’a geldiniz, inşallah bundan sonra hayatınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Bu bölge, bu memleket, ülkemizin en kadim medeniyetine ev sahipliği yapan bir bölge ve ilçe. Cizre, on bin yıllık tarihiyle görülmesi gereken ender yerlerden biridir. Çok farklı medeniyetlere merkezlik ve başkentlik yapmış bir ilçedir. Dolayısıyla böyle bir ilçede bu programı yapmak çok önemli ve anlamlı. Gençlerimiz sizleri hep televizyonlardan görüyor, sizler gibi olmak istiyordu. Sizlere sormak, merak ettiklerini öğrenmek ve size danışmak istedikleri konular vardı. Bugün o fırsatı, o soruları sorma, anılarınızı dinleme fırsatını yakaladılar. Bu fırsatı tanıdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Levent Nazifoğlu: "Türkiye’nin her yerinde kalplerimiz sizler için atıyor"

Cizre’deki bu organizasyon teklifini büyük bir sevinçle kabul ettiklerini ifade eden Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, "Kaymakamımızın dediği gibi gerçekten bir yanımızın eksik olduğunu burada gördük. Coğrafyadan kaynaklanan zaman zaman kendinizi yalnız hissedebilirsiniz; ama inanın ki, İstanbul’da olsun, Türkiye’nin her yerinde olsun, kalplerimiz sizler için atıyor. Bugün burada değerli futbolcu arkadaşlarımla sizinle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gördüğüm kadarıyla burada dostluk kazandı. Tabii ki hepiniz Galatasaraylı değilsiniz, ama hepimizin kalbi burada aynı şekilde atıyor. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Futbolculardan ilgi için teşekkür

Söyleşiye katılan futbolcular, Cizre’de oldukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Diyarbakırlı olduğu için bu toprakların yabancısı olmadığına değinen Cihan Haspolatlı, "Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum dedi. Buradaki gençlere bir nebze de olsa örnek olup moral verebildiysek ne mutlu bize. Umarım daha iyi ve güzel organizasyonlarda tekrar buralara geliriz. Her şey için çok teşekkür ederim, çok güzel bir program yapılıyor. Gösterilen ilginin çok güzel olduğunu ifade eden Haspolatlı, gençlerin burada çok güzel bir sevgi gösterisinde bulunduklarını ve bu ilgiden gayet memnun olduklarını söyledi.

Hasan Kabze ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hasan Kabze, burada olmak gençlerle birlikte olmak çok güzel ve çok keyifli. Bundan dolayıda bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine kullandı.

Cizre’deki programın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Altan Aksoy, "Buraya hiç gelmemiştim. Burada yaratılan ortam çok keyifliydi. Burada dengbejleri tanıdık. O sanatçılarımız çok güzel bir gösteri yaptılar. Çocuklar güzel sorular sordular ve çok harika bir gün geçirdim. İnşallah zaman zaman bu tür organizasyonlarla tekrar buraya geliriz. Böyle bir enerji beklemiyordum; çok güzel ve çok keyifliydi" dedi.