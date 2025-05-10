Galatasaray, Trabzonspor müsabakasıyla üst üste 7. resmi maçından galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-0 skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Trabzon karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 7’ye çıkardı. Cimbom, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

Aslan, ligde gelecek hafta evinde Kayserispor ile oynayacak.