Mersinli Halterci Gamze Altun, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Gürcistan’ın Batum kentinde 19-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda kadınlar 48 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, silkmede kaldırdığı 97 kilogramla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Uluslararası düzeyde güçlü rakiplerle yarışan Altun, sergilediği performansla Türkiye’yi gururlandırırken, elde ettiği dereceyle kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Mersinli sporcu, istikrarlı grafiğiyle gelecek organizasyonlar için de umut verdi.

Öte yandan şampiyona, sadece Avrupa’nın en iyi haltercilerini bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda 2026 Glasgow İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için eleme niteliği taşıyor. Bu yönüyle Batum’daki organizasyon, sporcular açısından büyük önem arz ediyor.