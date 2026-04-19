Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Augusto'dan önce savunmada Duarte'nin ayağının ucuyla müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğinin dibinden kornere gitti.
73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
89. dakikada Augusto'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Kazimcan Karataş'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakem: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Oulai (Bouchouari dk. 89), Zubkov (Okay Yukuşlu dk. 82), Nwakaeme (Lovik dk. 69), Augusto, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkaçoğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Umut Güneş (Onur Ergün dk. 75), Oliver Kemen, Yusuf Sarı (Fayzullayev dk. 81), Ivan Brnic (Amine Harit dk. 68), Shomurodov (Nuno de Costa dk. 75), Bertuğ Yıldırım (Selke dk. 75)
Yedekler: Doğan Alemdar, Crespo, Jakub Kaluzinski, Ousseynou Ba, Festy Ebosele
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Augusto (dk. 73) (Trabzonspor), Selke (dk. 90+3) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Opoku, Fayzullayev (Başakşehir)