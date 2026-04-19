Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında V. Bank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek, seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. V. Bank ise diğer setleri 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla seride 3-2 üstünlük kuran V. Bank üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - RAMS Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da izledi.

Kaynak: İHA