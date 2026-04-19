Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları 25 Nisan ve 26 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Bu hafta karşılaşmalar, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta programı şu şekilde:

25 Nisan Cumartesi

İçeriği Görüntüle

13.30 Vanspor FK - İstanbulspor

13.30 Serikspor - Atakaş Hatayspor

16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor

26 Nisan Pazar

16.00 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Sarıyer - Esenler Erokspor

16.00 Sivasspor - Iğdır FK

16.00 Pendikspor - Boluspor

16.00 Erzurumspor FK - Bandırmaspor

16.00 Sakaryaspor - Çorum FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum FK

Kaynak: İHA