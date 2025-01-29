Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Johan Cruyff Arena’da Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 4 beraberlikle aldığı 13 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor. Ajax ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi’nde; PAOK’u 3-1, Elfsborg’u 4-3 ve Tottenham’ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile de 3-3 berabere kaldı. Ajax ise Beşiktaş’ı 4-0, Karabağ’ı 3-0 ve Maccabi Tel Aviv’i de 5-0 yenerken, Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı, Real Sociedad’a 2-0, Lazio’ya 3-1 ve RFS’ye de 1-0 kaybetti.

Üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, Ajax’ı mağlup edip, ligi ilk 8 içinde tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, ilk 8’de bitirmek için bu müsabakadan galip ayrılıp, diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Mağlup olması durumunda ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Avrupa kupalarında 325 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 325 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 88 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 447 kez havalandırırken, kalesinde 490 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 102. maç

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 101 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 164 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 133 gole engel olamadı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 23 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi’nde de 9 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10’unu kazanırken, 6’sını ise kaybetti. 7 müsabaka da berabere tamamlandı.

Avrupa Ligi’nin en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 karşılaşmada 18 kez rakip fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi’nde oynadığı bütün maçlarda gol kaydeden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda ligin en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Ajax ise yaptığı 7 maçta 14 gol kaydetti.

Yunus Akgün gol krallığında

Galatasaray’da bu sezon hücumda önemli bir performans sergileyen Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Oynadığı 7 maçın 5’inde gol sevinci yaşayan Akgün, bu performansıyla gol krallığı yarışında El Kaabi, Barnabas Varga, Rasmus Hojlund ve Samu ile birlikte zirvede bulunuyor. Belçikalı futbolcu Dries Mertens de 6 asistle bu alanda ilk sırada.

Hollanda takımlarıyla 10. randevu

Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. İki takım daha önce 2 hazırlık maçı oynarken, sarı-kırmızılılar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Aslan, Hollanda takımlarıyla ise 9 kez mücadele etti. Cimbom; PSV ve AZ Alkmaar ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcilerini bugüne kadar deplasmanda yenemezken, son galibiyetini de 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etti.

Ajax’ın, Türk takımlarına karşı karnesi

Ajax ise, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 13 maç yaptı. Hollanda takımı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor ile karşı karşıya gelirken, 11 kez kazandı, 1’er defa da yenildi ve berabere kaldı. Ajax son olarak evinde Beşiktaş ile oynadı ve 4-0’lık skorla galip geldi.

Ajax’ta tanıdık isimler

Ajax’ın teknik direktörlüğünü yapan Francesco Farioli, daha önce Türkiye’de Fatih Karagümrük ile Alanyaspor’u çalıştırdı. Hollanda ekibinde ayrıca Trabzonspor’dan transfer olan savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan da bulunuyor.

26 maçtır yenilmiyor

2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul’da İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonraki müsabakalarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray’da, Ajax maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da tedavisi devam eden Mauro Icardi ile UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ve Ahmed Kutucu, müsabakada oynayamayacak.

Okan Buruk ile Francesco Farioli, 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli bugüne kadar 2’si resmi, 1’i de özel maç olmak üzere toplam 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Farioli de Alanyaspor’un başındaydı. Söz konusu karşılaşmalarda Okan Buruk’un ekibi 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Jesus Gil Manzano düdük çalacak

Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado yapacak. Maçın 4. hakemi de Guillermo Cuadra olacak. Müsabakada VAR’da yine aynı ülkeden Carlos del Cerro Grande, AVAR’da da Alejandro Hernandez görev yapacak.