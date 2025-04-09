Bozüyük’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) destekleriyle düzenlenen futbol antrenmanları, alanında uzman antrenörler eşliğinde tüm hızıyla sürüyor.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen program, aynı zamanda geleceğin futbol yıldızlarını keşfetmeyi amaçlıyor. Antrenmanlarda futbol tekniklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, takım çalışması ve sportif disiplin konularında da gençlere yol gösteriliyor. Programın düzenli olarak devam etmesi, Bozüyük’te spora olan ilginin artması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi açısından büyük önem taşıyor.

Program yetkilileri, katılımcıların performansından memnun olduklarını belirterek, Bozüyük’ün spor camiasında adını daha sık duyuracağına inandıklarını ifade ediyor. Genç yeteneklerin desteklenmesi adına bu tür projelerin devam edeceği vurgulanıyor.