Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynayan esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

İlçe esnafını ziyaret eden Başkan Torun, birebir görüşmelerle esnafın sorunlarını yerinde tespit ederken, çözüm odaklı belediyecilik anlayışını ön planda tutacaklarını belirtti. Torun, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın görüş ve katkılarıyla Osmaneli’ni hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Halkımızla omuz omuza çalışarak ilçemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Torun’un esnaf ziyaretleri kapsamında Osmaneli’ndeki ticaret ve sosyal yaşama yönelik geliştirilmesi gereken konular ele alındı. Ziyaret, esnaflar tarafından olumlu karşılanırken, ilçenin kalkınması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.