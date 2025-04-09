Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024-2025 Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Küçük Erkek Futsal Müsabakaları 19 takımın katılımıyla başladı.

Küçük Erkek Futsal Müsabakaları farklı gruplarda toplamda 19 takımın katılıyla İstasyon Spor Salonu’ndan başladı. A Grubunda Edebali Ortaokulu, Gazimihal Ortaokulu, 700. Yıl Ortaokulu, B Grubunda Bilecik Açı Koleji Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Murat Hüdavendigar Ortaokulu, C Grubunda Arif Nihat Asyalı Ortaokulu, 100. Yıl Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Bozüyük Mektebim Ortaokulu, D Grubunda Fatih Sultan Mehmet İ.H. Ortaokulu, Bozüyük Sınav Koleji, Ertuğrulgazi Ortaokulu, E Grubundan Atatürk Ortaokulu, Bilecik Sınav Koleji, Dursun Fakıh Ortaokulu, F Grubundan ise, Ertuğrulgazi Ortaokulu, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu ve Orhangazi Ortaokulu yer aldı.

Küçük Erkek Futsal Müsabakaları ilk maçlarında A Grubunda Edebali Ortaokulu ile Gazimihal Ortaokulu karşı karşıya gelecekti. İstasyon Spor Salonu’ndaki maçı Edebali Ortaokulu 5-0 hükmen kazandı. B Grubunda ise, Bilecik Açı Koleji Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşı karşıya geldi. Bilecik Açı Koleji Ortaokulu maçı 3-1 kazandı. E Grubundan Osmaneli Atatürk Ortaokulu ile Bilecik Sınav Koleji karşı karşıya geldi. Maçı Osmaneli Atatürk Ortaokulu 7-1 kazandı.

Bozüyük’te oynanan müsabakalarda Arif Nihat Asya Ortaokulu ile Bozüyük Mektebim Ortaokulu karşı karşıya geldi. Maçı Arif Nihat Asya Ortaokulu 5-0 hükmen kazandı. Bozüyük 100. Yıl Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu maçını ise deplasman ekibi 7-3 kazandı. Fatih Sultan Mehmet İ.H. Ortaokulu maça çıkmayınca Bozüyük Sınav Koleji maçı 5-0 hükmen kazandı. Söğütte oynan tek maçta Ertuğrulgazi Ortaokulu, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 7-1 yendi.

Gruplarda ikinci müsabakalar 9 Nisan günü 7 müsabaka ile devam edecek.